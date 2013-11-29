У Харкові скасували заборону на проведення масових заходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, відповідне розпорядження сьогодні, 29 листопада, підписав харківський міський голова Геннадій Кернес.

“Розпорядження було підписано міським головою в зв'язку з покращенням епідеміологічної ситуації із захворюваністю гострими респіраторними вірусними інфекціями в місті”, - зауважили у прес-службі міськради.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Харківської міської ради з посиланням на в. о. начальника Харківського міського управління Головного управління СЕС в Харківській області Миколу Чигрінця повідомила, що у місті минулого тижня захворюваність на ГРЗ зросла та 11,4%. Епідпоріг перевищено майже вдвічі в Київському, Ленінському, Жовтневому та Орджонікідзевському районах.

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У зв’язку з цим міське управління СЕС звернулося з поданням до Харківського міського голови і міської ради з проханням прийняти рішення про обмеження проведення масових заходів.

Було прийнято рішення обмежити проведення всіх масових заходів, у тому числі й шкільних, а в лікувальних установах - ввести карантин.

Обмеження на проведення масових заходів було оприлюднено в день, коли до екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко для проведення короткострокової зустрічі в ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харкові прибули опозиційній політики Ірина та Юрій Луценки та Арсеній Яценюк.

На завтра, 30 листопада, в Харкові запланований мітинг працівників заводів на підтримку економічного і політичного курсу Кабміну та Президента України.