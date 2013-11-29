Євромайдан засвистав виступ Луценка

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як Луценко сказав з трибуни, що потрібно вимагати від Президента Віктора Януковича підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом після 15 березня.

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Після виступу Луценка студенти почали скандувати: “Революція!”.