Євромайдан засвистав виступ Луценка
19:44, 29 листопада 2013Політика
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Євромайдан засвистав виступ екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.
На Євромайдані освистали виступ Луценка
Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як Луценко сказав з трибуни, що потрібно вимагати від Президента Віктора Януковича підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом після 15 березня.
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Після виступу Луценка студенти почали скандувати: “Революція!”.
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