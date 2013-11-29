Протести в Україні треба згорнути і зосередитися на виборах президента – євродепутат

Про це заявив депутат Європарламенту Павел Коваль у польському представництві цієї інституції, пише Радіо Свобода.

Він відзначив, що Євромайдан – це важливий сигнал для європейських політиків, до якого дуже серйозно поставилися в ЄС. «Де сьогодні на просторі від Лісабону до Уралу можна знайти стількох людей, готових стояти тиждень на морозі під європейськими прапорами?», – заявив Коваль, зауваживши, що в ЄС звернули увагу на особливу активність української молоді.

Політик також повідомив, що євродепутати працюють над проектом створення Універститету Східного Партнерства. За його словами, це має бути елітний заклад для фахівців з країн «Східного партнерства», які займатимуться євроінтеграцією своїх держав.

Коваль також звернувся до польських ЗМІ із закликом їхати на українські Євромайдани й висвітлювати події, які там відбуваються. Присутність західних засобів масової інформації в Україні, вважає він, може бути стримуючим фактором для тих, хто залякує проєвропейські сили.

Водночас, за словами Коваля, не потрібно оголошувати поразку намагань ЄС укласти асоціацію з Україною. «Сьогодні все залежить від двох країн – Молдови та Грузії», – наголошує польський політик.

На його думку, ЄС повинен підписати угоду про асоціацію з цими країнами протягом найближчих шести місяців. Коваль вважає, що не можна розтягувати в часі цей процес, аби не допустити до його призупинення, як в Україні.

Крім цього, переконаний він, Євросоюз повинен якомога швидше впровадити безвізовий режим із Молдовою.

За словами євродепутата, такі кроки стануть виразним сигналом для українського суспільства про те, що наміри ЄС щодо країн «Східного партнерства» дуже серйозні, а євроінтеграція – це процес, який безпосередньо впливає на життя пересічного громадянина.

Саміт «Східного партнерства» у Вільнюсі завершився без підписання жодного документа між Україною і ЄС. Сторони парафували угоду про спільний авіаційний простір, але не домовилися про угоду про асоціацію України з ЄС, яку готували з 2007 року.