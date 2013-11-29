Шустер пояснив, чому лідерів опозиції не пустили на ток-шоу (відео)

Ведучий Савік Шустер пояснив, що перерва пов'язана з технічними проблемами, пише Українська правда.

"Чому вона виникла, я не знаю. Кажуть, технічні труднощі. Розумієте, ми виготовляємо цю програму в цій студії і віддаємо сигнал телеканалу "Інтер". Телеканал "Інтер це транслює на всю країну. У телеканала "Інтер" з'явилися технічні труднощі, сигнал був неякісний. Була ця перерва, ви побачили серіал, і ми продовжуємо прямий ефір", - сказав він.

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"Чесно кажучи, я трохи хвилювався. Тому, що я якось не дуже вірив в те, що це технічні труднощі", - додав він.

Водночас депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко сказала, що ведучий обманює присутніх, і що насправді лідерів опозиції Віталія Кличка, Олега Тягнибока та Арсенія Яценюка в ефір не запрошували.

На що Шустер відповів, що у зв'язку із змінами в інформаційному просторі у п’ятницю вранці він вирішив змінити сценарний план програми та список гостей, які будуть в студії.

Як відомо, під час реклами, яка була після першої частини програми, до студії увірвалися лідери опозиції, які були запрошені на ефір, але яких не пускали на вході у студію.

Після відновлення програми лідери опозиції взяли участь в програмі.