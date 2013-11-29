Опозиціонерів не пустили на політичне ток-шоу
Група народних депутатів від Партії регіонів намагалася не пустити сьогодні ввечері до студії «Шустер Live» опозиціонерів Арсенія Яценюка, Віталія Кличка, Олега Тягнибока та Петра Порошенка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», коли опозиціонери підійшли до будівлі, де розташовується студія Савіка Шустера, регіонали перегородили їм дорогу. «Проте, коли їм все ж таки вдалося потрапити до студії програми, замість програми «Шустер Live» канал «Інтер» запустив в ефір художній фільм», - зазначили в «Батьківщині».
«Напередодні лідери парламентської опозиції отримали від редакції запрошення взяти участь у програмі з самого початку ефіру (20.30), що можуть підтвердити працівники прес-служби, відповідальні за контакти з телеканалами. Запрошення, як і завжди, було отримано в усній формі», - йдеться у повідомленні.
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«Упродовж п’ятниці працівники прес-служби партії з десяток разів телефонували редакторам програми, і ті жодного разу не попередили про скасування участі Арсенія Яценюка чи перенесення початку ефіру», - уточнили в «Батьківщині».