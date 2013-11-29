Опозиціонерів не пустили на політичне ток-шоу

21:51, 29 листопада 2013
Політика
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Група народних депутатів від Партії регіонів намагалася не пустити сьогодні ввечері до студії «Шустер Live» опозиціонерів Арсенія Яценюка, Віталія Кличка, Олега Тягнибока та Петра Порошенка.

Віталій Клічко, Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», коли опозиціонери підійшли до будівлі, де розташовується студія Савіка Шустера, регіонали перегородили їм дорогу. «Проте, коли їм все ж таки вдалося потрапити до студії програми, замість програми «Шустер Live» канал «Інтер» запустив в ефір художній фільм», - зазначили в «Батьківщині».

«Напередодні лідери парламентської опозиції отримали від редакції запрошення взяти участь у програмі з самого початку ефіру (20.30), що можуть підтвердити працівники прес-служби, відповідальні за контакти з телеканалами. Запрошення, як і завжди, було отримано в усній формі», - йдеться у повідомленні.

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«Упродовж п’ятниці працівники прес-служби партії з десяток разів телефонували редакторам програми, і ті жодного разу не попередили про скасування участі Арсенія Яценюка чи перенесення початку ефіру», - уточнили в «Батьківщині».

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