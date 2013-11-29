Регіонал про блокування ток-шоу: це не демократично і не по-європейськи

Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції Партії Регіонів Володимир Олійник, повідомляє прес-служба політсили.

"Це неприпустиме з боку закону втручання опозиціонерів у роботу журналіста. Журналіст має право визначити формат чи то ток-шоу, чи то інтерв'ю. Але сьогодні (опозиціонери - Ред.) зайшли у студію і сказали: "Буде так, як ми вважаємо за потрібне". У цьому випадку йдеться про порушення Конституції, про порушення права журналіста самостійно визначати, із ким він буде працювати", - повідомив народний депутат.

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"Савік Шустер наголосив, що він збалансував учасників шоу – і між політичними силами, і між представниками експертного представництва. Він ніколи не відмовляв лідерам опозиції в участі у цьому ток-шоу і вони брали в ньому участь. Але все ж сьогодні опозиціонери почали нав'язувати свій формат, силовими методами спробували змусити журналістів змінити свою позицію. І це свідчить про те, що опозиціонери – далеко не європейці, адже вдались до неєвропейських методів", - наголосив депутат.

"По суті, вони заблокували студію і ток-шоу було паралізоване, і люди, які прийшли у студію, вже висловили з цього приводу своє обурення", - зауважив політик.

"Журналіст – у цьому випадку Савік Шустер – єдина людина, яка може визначати формат та учасників цього шоу й дискусії. На жаль, опозиція сьогодні показала зразок поведінки, який немає нічого спільного з європейськими стандартами. Опозиціонери, які захопили ток-шоу Савіка Шустера, показали своє істинне неєвропейське обличчя", - резюмував Володимир Олійник.

Як відомо, під час реклами, яка була після першої частини програми, до студії увірвалися лідери опозиції, які були запрошені на ефір, але яких не пускали на вході у студію.

Після відновлення програми лідери опозиції взяли участь в програмі.