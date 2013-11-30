Опозиція висуне єдиного кандидата у першому турі виборів президента – Кличко
00:07, 30 листопада 2013Політика
824 0
Опозиція може висунути єдиного кандидата не лише у другий, а й у перший тур виборів президента України.
Опозиція може висунути єдиного кандидата не лише у другий, а й у перший тур виборів президента
Про це заявив лідер фракції "УДАР" Віталій Кличко в ефірі "Шустер LIVE", пише Українська правда.
На тему: Яценюк розповів, чи буде єдиний кандидат від опозиції на виборах-2015
"Є впевненість в тому, що ми зможемо об'єднати наші зусилля. Більше того, я впевнений, що ми зможемо висунути єдиного кандидата не тільки в другому турі, про який ми вже домовилися, а вже в першому", - сказав він.
"І впевнений, що новий президент, новий уряд зможе… Не зможе – а підпише асоціацію з ЄС. І українці стануть жити за європейськими стандартами. І це наше завдання", - додав Кличко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter