Опозиція висуне єдиного кандидата у першому турі виборів президента – Кличко

Про це заявив лідер фракції "УДАР" Віталій Кличко в ефірі "Шустер LIVE", пише Українська правда.

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"Є впевненість в тому, що ми зможемо об'єднати наші зусилля. Більше того, я впевнений, що ми зможемо висунути єдиного кандидата не тільки в другому турі, про який ми вже домовилися, а вже в першому", - сказав він.

"І впевнений, що новий президент, новий уряд зможе… Не зможе – а підпише асоціацію з ЄС. І українці стануть жити за європейськими стандартами. І це наше завдання", - додав Кличко.