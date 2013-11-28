Яценюк розповів, чи буде єдиний кандидат від опозиції на виборах-2015

Українська опозиція виставить трьох кандидатів на президентські вибори у 2015 році, а кандидат, який вийде у другий тур, отримає підтримку всіх опозиційних сил країни, повідомив журналістам лідер опозиційної парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, передає РІА Новости.

«Опозиція буде брати участь у цих виборах, виставить трьох кандидатів у першому турі. Це буде як праймеріз. І той, хто вийде у другий тур, отримає необмежену підтримку всіх опозиційних сил, щоб таким чином виграти вибори у 2015 році», - сказав Яценюк журналістам у Вільнюсі, де відкривається саміт «Східного партнерства».

На тему: Янукович розповів, чи планує він йти у президенти вдруге

За його словами, у опозиції поки "немає єдиного кандидата".

Він пояснив, що "через спроби влади виключити деяких кандидатів" опозиція змушена виставляти кількох претендентів. "Юля (Тимошенко) у в'язниці, когось можуть виключити і вилучити з гонки - ніхто не знає, що вони (влада) можуть придумати", - пояснив Яценюк.