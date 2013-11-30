МВС: За кожним фактом побиття бійцями «Беркута» проведуть службову перевірку

У міліції запевняють, що за кожним фактом заподіяння тілесних ушкоджень, спричинених бійцями «беркуту» під час сьогоднішнього розгону Євромайдану в Києві, буде призначена службова перевірка.

Про це УНІАН повідомили ВЗГ ГУ МВС України в м. Києві.

“По кожному задокументованому факту буде призначена службова перевірка”, - сказали в ВЗГ, зауваживши, що на даний момент з заявами про тілесні ушкодження, завдані правоохоронцями, до міліції звернулося 32 людини.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4-ої ранку бійці спецпідрозділу «беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. За даними ВВС, десятки людей побито, серед них багато студентів - як дівчат, так і чоловіків.

На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці ”беркуту” витісняють людей з-під монументу Незалежності, при цьому б`ючи їх кийками. Декого продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей із закривавленими обличчями.

Сьогодні головний лікар Київської станції швидкої допомоги Анатолій Вершигора повідомив, що медичну допомогу було надано 35 постраждалим внаслідок розгону акції на Майдані Незалежності. “За минулу добу звернулось до нас 35 осіб, їм була надана амбулаторна допомога в 7 випадках. 21 пацієнта було доставлено до лікарень. На ранок в лікарнях залишилося 7 чоловік, але вони вже були виписані, тому що не потребують стаціонарного лікування”, - сказав Вершигора. Водночас він додав, що 7 людей ще перебувають у лікарнях. «Одна з осіб не прооперована, оскільки вирішується питання про її консервативне лікування», - сказав він.

Крім того, головний лікар повідомив, що з Шевченківського райвідділу міліції було викликано швидку допомогу для 9 постраждалих, 7 чоловік було доставлено в лікарню, із них 2 залишені для подальшого лікування.

Також головний лікар заявив, що постраждалі отримали забої та садна. Є одна черепно-мозкова травма, і один перелом.