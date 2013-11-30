Постраждалі на Майдані поляки поділилися враженнями від атаки "Беркуту"

Постраждалі під час розгону акції на підтримку євроінтеграції України заявили, що міліція била всіх, хто був на той час на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє Польське радіо.

«Міліція била усіх, хто тоді був на Майдані. Били навіть тих, хто вже лежав на землі» - сказав один із побитих поляків.

Як повідомляє кореспондент Польського радіо Пйотр Поґожельський, міліціонери били і копали навіть тих, хто вже упав.

Один із постраждалих поляків - директор регіонального відділу польської корпорації Яцек Забродський заявив: «Силовики бігли за мною і кричали, що я - іноземець... А потім почали мене бити ґумовими палицями по голові та спині».

За даними Польського радіо, Забродського госпіталізовано з серйозною травмою голови. «У мене почала сильно текти кров, усе обличчя було залите кров`ю. Швидка сказала, що треба зашивати рану, бо вона — дуже велика. Але я хочу повідомити про це побиття міліції», - сказав Забродський.

Другий постраждалий поляк — це журналіст інтернет-порталу «Eastbook» Томаш Пєхал, який безпосередньо після подій зв’язався з Марією Пшеломєц, автором програми «Студія Схід» на польському телебаченні. За словами постраждалого поляка, близько 03.00 припинили працювати мобільні телефони осіб, зібраних на Майдані, а потім раптом з`явилися автомобілі з елементами новорічної ялинки, які намагалися в`їхати в натовп. Люди почали протестувати, і тоді без жодного попередження на них кинулися спеціальні сили міліції «Беркут».

Як повідомив Пєхал, міліція щільно оточила демонстрантів, єдиним способом вийти з оточення – було пройти через «стежку здоров`я», на якій стояли «беркутівці» та брутально били людей.