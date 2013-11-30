Мер Тернополя закликав жителів міста їхати до Києва на акції протесту

Міський голова Тернополя Сергій Надал закликав жителів міста їхати до Києва на акції протесту. Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у його зверненні, оприлюдненому сьогодні на офіційному сайті мерії.

«30 листопада у Києві на Майдані Незалежності відбулася жорстока і кривава розправа над мирним Євромайданом. Постраждалі і вцілілі учасники протестів для захисту від озброєних загонів міліції та ”беркуту” забарикадувались у Михайлівському соборі в Києві. В країні розгортаються жорстокі репресії, країна сповзає до диктатури. Тернопіль не може стояти осторонь – ми будемо протестувати!», – сказано у зверненні.

У ньому Надал закликає усіх об’єднатися – не залежно від політичної приналежності, віросповідання, мови «для того, щоб змінити злочинну владу».

«Звертаюсь до молоді, студентів, підприємців, перевізників, до всіх небайдужих тернополян, закликаю всіх їхати на Київ. Тернополяни, які залишаться у Тернополі, закликаю вас у неділю, 1 грудня о 12 год. під синьо-жовтими прапорами вийти на Театральний майдан. Ми проведемо віче і далі почнемо діяти», – сказано у зверненні.