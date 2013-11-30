Активісти Євромайдану забарикадувалися на території Михайлівського собору (фото)

11:11, 30 листопада 2013
Політика
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Неподалік стоять автобуси "Беркута".

Люди ховаються на території собору / Фото: Андрій Пишний

Прихильники євроінтеграції України, яких в ніч на суботу силою розігнали з Майдану, зміцнюють позиції на території Михайлівського собору.

Фото: Андрій Пишний

Близько 200 активістів Евромайдана перебувають зараз у Михайлівського собору. Навпроти стоять автобуси "беркутівців".

Біля воріт монастиря автобус
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