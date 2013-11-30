Активісти Євромайдану забарикадувалися на території Михайлівського собору (фото)
11:11, 30 листопада 2013Політика
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Неподалік стоять автобуси "Беркута".
Люди ховаються на території собору / Фото: Андрій Пишний
Прихильники євроінтеграції України, яких в ніч на суботу силою розігнали з Майдану, зміцнюють позиції на території Михайлівського собору.
Протестувальники намагаються вберегтися від нової атаки "Беркута" / Фото: Андрій Пишний
Близько 200 активістів Евромайдана перебувають зараз у Михайлівського собору. Навпроти стоять автобуси "беркутівців".
Біля воріт монастиря автобус " Беркуту" / Фото: Андрій Пишний
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