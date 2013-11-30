Активісти Євромайдану забарикадувалися на території Михайлівського собору (фото)

Неподалік стоять автобуси "Беркута".

Прихильники євроінтеграції України, яких в ніч на суботу силою розігнали з Майдану, зміцнюють позиції на території Михайлівського собору. Близько 200 активістів Евромайдана перебувають зараз у Михайлівського собору. Навпроти стоять автобуси "беркутівців".

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