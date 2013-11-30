У Києві автомобілісти заблокували центральні вулиці на знак протесту проти розгону Євромайдану (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, власники автомобілів заблокували рух на Хрещатику та вулиці Інститутській, вмикнувши сигналізацію аварійної зупинки.

На тему: Азаров вважає розгін демонстрантів на Майдані у Києві провокацією

На багатьох транспортних засобах присутня символіка державного прапора України та прапора Євросоюзу.

Співробітники ДАІ поки в ситуацію не втручаються.

Як повідомляв УНІАН, на Михайлівській площі в Києві кількість мітингувальників наблизилась до 20 тис осіб.

Минулої ночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві. За словами очевидців, близько 4-ї ранку тисячі бійці спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці ”Беркуту” відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б`ючи їх кийками. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

Головний лікар Київської станції швидкої допомоги Анатолій Вершигора на брифінгу повідомив, що медичну допомогу було надано 35 постраждалим від міліції внаслідок нічного розгону акції на Майдані Незалежності. Він додав, що 7 людей ще перебувають у лікарнях, що постраждалі отримали забої та садна, є одна черепно-мозкова травма, і один перелом.

Ті, кому вдалося врятуватися з Майдану Незалежності, знайшли прихисток у Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час було оточено бійцями спецпідрозділу. Щоб підтримати учасників Євромайдану, туди почали приходити громадяни.