Якби мітингувальників хвилював курс гривні, вони б не виходили на Майдан - Азаров
Прем’єр-міністр України Микола Азаров запевняє, що уряд не допустить падіння гривні через політичну нестабільність
Про це Азаров заявив в інтерв’ю телеканалу «1+1».
«Якщо б учасників Євромайдану хвилював курс гривні, вони б продовжували навчання, роботу, а не виходили на Майдан. Будь-яка дестабілізація політичної ситуація впливає, насамперед, на наші економічні показники, в тому числі й на валютний курс», - зазначив Азаров.
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Він підкреслив, що втрата курсової стійкості, валютної стабільності - це не тільки підвищення витрат виробників, але й підвищення бюджетних витрат.
«Наші люди стануть біднішими, тому що в абсолютному вираженні, якщо співвідносити їх доходи до долара, то, природно, зміна курсу призведе до реальної втрати купівельної спроможності. А ми зараз не можемо допустити, тому що основа розвитку України і підтримання стабільності в Україні - розвиток внутрішнього ринку», - зазначив Азаров.