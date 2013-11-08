Fitch знову знизив рейтинг України та прогнозує нульове зростання економіки

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило суверенний довгостроковий рейтинг України і рейтинг дефолту емітента в національній валюті до рівня «В-» із «В» із негативним прогнозом.

Про це йдеться в повідомленні агентства, розміщеному на сайті.

Крім того, знижено рейтинг евробондов України до рівня «В-» із «В».

«Зниження рейтингу відображає вкрай нестабільне фінансове становище країни й значне обмеження можливостей для зовнішнього запозичення, зокрема з метою рефінансування зовнішнього боргу в період 2014-2015 років. Золотовалютні резерви продовжують зниження з вже й без того низького рівня, підвищуючи ризики стабільності курсу гривні», - йдеться в повідомленні Fitch.

На думку аналітиків Fitch, Україна продовжує нарощувати дефіцит платіжного балансу й штучно стримувати курс гривні. При цьому приплив зовнішнього капіталу, на думку Fitch, навряд чи компенсує втрату обсягу резервів. Україна, як зазначається, й багато в чому її корпорації та банки, фактично відрізані від зовнішніх ринків запозичення високим рівнем ризикової премії за облігаціями.

У Fitch звернули увагу, що уряд шукає альтернативні джерела ресурсів. У зв'язку з цим невеликим проясненням на загальному негативному фоні служить перспектива відновлення фінансування країни з боку Міжнародного валютного фонду. «Угода з МВФ дозволить скоротити фіскальний дефіцит, посилити гнучкість валютного курсу й скоротити внутрішні субсидії. Цей пакет заходів вважатиметься кредитно-позитивним. Угода дозволить рефінансувати суверенний борг 2014-2015 років і відкриє інші фінансові джерела», - підкреслюється в повідомленні агентства.

На тему: Fitch: Економіка України в 2014 році зросте більш ніж на 2%

Серед негативних чинників, що впливають на фінансовий стан України в середньостроковій перспективі, Fitch відзначає зростання ставок за державними облігаціями, перспективу випуску векселів для оформлення бюджетної заборгованості, включаючи заборгованість із ПДВ, а також збільшення фіскального дефіциту, що зростає через втрати державного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України».

Також Fitch прогнозує нульове зростання економіки України за підсумками 2013 року і зростання в 1,5% за підсумками 2014 року.

«Fitch прогнозує нульове зростання ВВП у 2013 році і зростання в 1,5% у 2014 році за рахунок зростання зовнішнього попиту. Крім того, упевненості у зростанні ВВП наступного року може додати зростання інвестицій, яке можливе у випадку, якщо Україна підпише Угоду про асоціацію з ЄС у листопаді поточного року», - йдеться у повідомленні Fitch.

Крім того, Fitch спрогнозував девальвацію курсу гривні до 9 грн за долар до кінця 2014 року. «В цілому, фінансова система зможе справитися з девальвацією на рівні 10-15% при збереженні поточних рейтингів», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті до рівня «B-» із «В» і одночасно підтвердило короткостроковий рейтинг на рівні «В». Прогнози за рейтингами - негативні.

Слідом за зниженням суверенних рейтингів агентство також переглянуло рейтинги й прогнози для Києва, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Криму, для гірничорудної компанії Ferrexpo і компанії Fintest Trading. Останній було присвоєно «ССС+» із негативним прогнозом.

Сьогодні, 8 листопада, Standard & Poor's Ratings Services знизило довгострокові кредитні корпоративні рейтинги двох найбільших українських агрохолдингів «Мрія» і «Миронівський хлібопродукт» (МХП) до рівня «В-» із «В» із негативним прогнозом для обох холдингів.