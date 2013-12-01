У Львові на мітинг вийшли понад 40 тисяч людей (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, присутні, серед яких переважає молодь, а також багато чоловіків та жінок з дітьми, тримають велику кількість державних прапорів України та червоно-чорних стягів, а також плакати з написами: «Лента за лентою – набої подавай»; «Банду геть!»; «На Київ!».

Відбувся екуменічний молебень усіх християнських церков. Під час проповідей священники подякували, що люди вийшли на Майдани захищати долю України та закликали щоранку та щовечора на Євромайдані у Львові проводити молебені за Український Народ, за дітей та долю України.

На завершення молебену, присутні на Євромайдані заспівали «Многая Літа» українському народу.

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Віче на Євромайдані продовжується, рух транспорту у центрі міста зупинений, до місця проведення акції продовжують прибувати учасники з районів області. Тривають виступи громадських діячів та львів‘ян. Участь в народному віче також беруть депутати Львівської обласної ради. Партійна символіка відсутня.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня на сесійному засіданні.Львівська облрада підтримала проект резолюції Народного віче у Києві, яка оголошує мобілізацію опозиційних сил, підготовку до загальнонаціонального страйку та вимагає відставки Президента України Віктора Януковича та перевиборів Верховної Ради.

Дана резолюція містить також вимогу ліквідувати «антинародний спецпідрозділ «Беркут», звільнити з органів внутрішніх справ без права поновлення на посаді та притягнути до відповідальності керівництво підрозділу і всіх бійців, які брали участь у побитті людей у Києві на Майдані Незалежності.