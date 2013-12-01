У центрі Києві - кілька сотень тисяч людей
13:22, 01 грудня 2013Політика
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У центрі Києва зараз кілька сотень тисяч громадян.
Камера спостереження на Бесарабській площі / Кадр : Відео пробки
Як передає кореспондент УНІАН, щільні колони рухаються по Хрещатику та прилеглих вулицях в сторону Майдану Незалежності.
Колона продовжує спускатися з парку Тараса Шевченка в сторону центра. У парку Шевченка ще перебувають 40-50 тисяч чоловік, частина з них вирушають в бік Хрещатика та Майдану Незалежності.
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