У центрі Києві - кілька сотень тисяч людей

Як передає кореспондент УНІАН, щільні колони рухаються по Хрещатику та прилеглих вулицях в сторону Майдану Незалежності.

Колона продовжує спускатися з парку Тараса Шевченка в сторону центра. У парку Шевченка ще перебувають 40-50 тисяч чоловік, частина з них вирушають в бік Хрещатика та Майдану Незалежності.