У центрі Києві - кілька сотень тисяч людей

13:22, 01 грудня 2013
Політика
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У центрі Києва зараз кілька сотень тисяч громадян.

Камера спостереження на Бесарабській площі / Кадр : Відео пробки

Як передає кореспондент УНІАН, щільні колони рухаються по Хрещатику та прилеглих вулицях в сторону Майдану Незалежності.

Колона продовжує спускатися з парку Тараса Шевченка в сторону центра. У парку Шевченка ще перебувають 40-50 тисяч чоловік, частина з них вирушають в бік Хрещатика та Майдану Незалежності.

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