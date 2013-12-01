Мирні мітингувальники "ланцюгом" зупинили сутички на Банковій

Як передає Українська правда, після цього Віталій Кличко закликав усіх мирних мітингувальників повертатися на Майдан Незалежності. Серед них є жінки і діти.

За словами Петра Порошенка, в сутичці постраждав син його друга. Опозиційні лідери закликали не вестися на провокації влади.

Як пізніше повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», ситуацію на вулиці Банковій, біля Адміністрації Президента, взяли під контроль колишні воїни-афганці, які вишукувалися «живим ланцюгом» між «Беркутом» та «тітушками»-провокаторами.

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Лідер «УДАРу» Віталій Кличко, який був присутній на Банковій, закликав мирних учасників акції, які пішли за ним до Адміністрації, повернутися на Майдан Незалежності. «Ми не повинні піддаватися на провокації. Тут залишаються наші прихильники – воїни-афганці на чолі з народним депутатом від «УДАРу» Сергієм Куніциним. Вони стали між «Беркутом» і провокаторами і взяли ситуацію під контроль», - наголосив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, сутички під АП спровокували невідомі провокатори, які не реагували на заклики представників опозиції припинити протистояння.