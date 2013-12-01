Зіткнення з "Беркутом" під Адміністрацією Президента (фотогалерея)

Зіткнення між співробітниками міліції та учасниками протесту біля Адміністрації Президента України в Києві, в неділю, 1 грудня 2013 р.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter