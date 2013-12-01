Зіткнення з "Беркутом" під Адміністрацією Президента (фотогалерея)
18:03, 01 грудня 2013Політика
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Зіткнення між співробітниками міліції та учасниками протесту біля Адміністрації Президента України в Києві, в неділю, 1 грудня 2013 р.
У цей день в Києві близько п'ятисот молодих людей спортивної статури прорвали кордони міліції і імітували захоплення Адміністрації Президента.
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В результаті зіткнень під АП постраждали близько 100 міліціонерів - МВС
Фото Владислава Мусієнка / УНІАН
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