Зіткнення з "Беркутом" під Адміністрацією Президента (фотогалерея)

18:03, 01 грудня 2013
Політика
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Зіткнення між співробітниками міліції та учасниками протесту біля Адміністрації Президента України в Києві, в неділю, 1 грудня 2013 р.

У цей день в Києві близько п'ятисот молодих людей спортивної статури прорвали кордони міліції і імітували захоплення Адміністрації Президента.

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В результаті зіткнень під АП постраждали близько 100 міліціонерів - МВС

Фото Владислава Мусієнка / УНІАН

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