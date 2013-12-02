ЗМІ: У Львівській області одна з райорганізацій ПР анонсувала саморозпуск

Партійці планують привселюдно розірвати свої членські квитки і мандати депутатів районної ради і оголосити про припинення існування Партії регіонів у Миколаївському районі. Таке рішення підтримують на сьогодні всі члени партії, окрім однієї людини. Ключ від партійного офісу здадуть у міську раду, повідомляє Радіо Свобода.

Таке попереднє рішення районної організації спричинене подіями у Києві, зокрема, наказом побити молодь. Миколаївські регіонали приєднались до акцій громадянської непокори і вимог Майдану.

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У Миколаєві зранку люди вийдуть на страйк, де вимагатимуть відправити у відставку уряд, президента і парламент.

Міський страйк сьогодні оголошено і у Львові. Міська влада закликала людей вийти на вулиці, а приватних підприємців відпустити тих, хто хоче долучитись до акції. Ректори львівських вишів підтримують студентів. Студентський Координаційний штаб і студентська Координаційна рада на львівському Євромайдані влились у структуру Координаційної ради Львівської облради.