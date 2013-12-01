Чоловік Богословської також вийшов з лав Партії регіонів
23:04, 01 грудня 2013Політика
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Чоловік Інни Богословської, нардеп від Партії регіонів Володимир Мельниченко, виходить з ПР і її фракції у Верховній раді.
Чоловік Богословської вийшов з ПР, фото uainfo.org
Про це йдеться в повідомленні прес-служби депутата.
Як повідомлялося раніше, про своє рішення вийти із Партії регіонів спочатку повідомила Інна Богословська.
"Я виходжу з Партії регіонів і з складу фракції Партії регіонів у парламенті", - заявила Інна Богословська.
Крім того, з Партії регіонів вийшов Давид Жванія, а з фракції ПР вийшов Микола Рудьковський.
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