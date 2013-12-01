Чоловік Богословської також вийшов з лав Партії регіонів

Про це йдеться в повідомленні прес-служби депутата.

Як повідомлялося раніше, про своє рішення вийти із Партії регіонів спочатку повідомила Інна Богословська.

"Я виходжу з Партії регіонів і з складу фракції Партії регіонів у парламенті", - заявила Інна Богословська.

Крім того, з Партії регіонів вийшов Давид Жванія, а з фракції ПР вийшов Микола Рудьковський.