В опозиції спростували заяву Азарова про захоплення парламенту

Народний депутат від “Батьківщини” Андрій Парубій вважає, що немає сенсу заводити до Верховної Ради мітингувальників, депутати від опозиції самі зможуть переконати владу.

Про це він сказав у коментарі УНІАН, коментуючи заяву прем'єр-міністра України Миколи Азарова про нібито існування плану захоплення завтра парламенту.

Парубій наголосив, що їхні акції носять виключно мирний характер.

“Хай Азаров не лякається. Хай Азаров готується до відставки... Якщо він хоче в державі зняти напругу - хай не остерігається якихось захоплень, а готує відставку і хай завтра прийде у ВР оголосить Україні про свою відставку”, - сказав Парубій.

На запитання, чи опозиція завтра заблокує парламент у разі, якщо резолюція про недовіру Кабміну не буде підтримана, депутат сказав: “В середині Верховної Ради України є достатньо депутатів, які зможуть відстояти інтереси людей, без тих, що на вулиці людей. У нас є достатньо депутатів, що зможуть переконати депутатів від Партії регіонів, що те, що було тут на Майдані - звіряче побиття - це було неправильно. Ми будемо мати достатньо сили, щоб їх переконувати, що вони повинні підтримати нас в питанні відставки уряду і дочасних виборів Президента”.

Таким чином, відзначив Парубій, не буде необхідності, щоб люди блокували парламент, чи заходили у нього, адже “там достатньо є народних депутатів, щоб виконати цю функцію”.

Стосовно завтрашніх дій опозиції і можливого блокування парламенту, Парубій також додав, що все залежить від того, якими будуть дії влади в розгляді питання щодо відставки уряду.