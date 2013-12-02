Азаров заявляє, що готується план захоплення Верховної Ради (оновлено)
Прем'єр -міністр України Микола Азаров заявляє, що готується план захоплення Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з іноземними послами сьогодні у Києві.
«Як розуміти ситуацію, що зараз заблоковано доступ людей до будівлі Кабінету міністрів, Міністерства економіки, Міністерства фінансів", - заявив Азаров.
"Населення 46-мільйонної країни зараз, буквально через кілька днів, перестане отримувати заробітну плату, пенсії, допомоги, стипендії", - відзначив він.
"Ви ж прекрасно розумієте, що від роботи Міністерства фінансів залежить фінансування всієї країни. Яку відповідальність беруть на себе ці люди, які забезпечують зараз це блокування?", - запитав Азаров.
Відбулися сесії обласних рад сьогодні основних наших областей, в яких проживає три чверті населення України.
Вони прийняли рішення підтримати курс на євроінтеграцію, рішення Президента та уряду. Ми відчуваємо підтримку людей і вони вимагають від нас наведення порядку », - зазначив прем'єр.
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За його словами, Президент і уряд готові до діалогу.
«Наш голова Верховної Ради (Володимир Рибак - УНІАН) вчора виступив з ініціативою проведення таких переговорів. І що ми чуємо у відповідь? Ультиматуми. Ми знаємо, що готується план захоплення Верховної Ради. Ми можемо байдуже до цього ставитися?», - сказав глава уряду.
При цьому він підкреслив, що якщо завтра буде спроба захоплення будівлі парламенту, то правоохоронні органи будуть діяти в рамках закону.