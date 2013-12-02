У Запоріжжі близько 500 людей почали безстрокову акцію на підтримку Євромайдану

Увечері в понеділок, 2 грудня, в Запоріжжі перед будівлею обласної державної адміністрації близько 500 людей почали безстрокову акцію на підтримку столичного Євромайдану.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники масової акції відгородили будівлю Запорізької ОДА від центрального проспекту Запоріжжя – проспекту імені Леніна символічною огорожею із загороджувальних стрічок з табличками «Далі диктатура!».

Студенти, які вийшли на акцію протесту, представники політичних сил, молодіжних організацій і об'єднань підприємців заявили, що «відтепер запорожці підтримують учасників київського Майдану і триматимуть облогу будівлі облдержадміністрації щодня до переможного кінця».

Виступаючі на запорізькому Євромайдані заявили про те, що обурені розгоном мирної акції в Києві.

Під час акції її учасники зажадали імпічменту Президенту, відставки уряду, а також керівників місцевої влади – губернатора Запорізької області Олександра Пеклушенка і мера Запоріжжя Олександра Сіна.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Запоріжжі близько 300 городян організували живий ланцюг перед головним і службовим входами в будівлю Запорізької мерії, намагалися не пропустити в будівлю працівників міськвиконкому і вимагали люстрації центральної і місцевої влади.