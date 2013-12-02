Меркель застерігає Януковича від застосування сили проти мітингувальників

Німецький уряд закликає українську владу зробити все для захисту права українців на мирні демонстрації і застерігає від застосування сили.

Про це повідомляє Німецька хвиля з посиланням на агентство dpa.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель, з огляду на масові протести в Україні, застерегла від застосування сили проти мирних демонстрантів. Вона закликала українського президента Віктора Януковича і уряд у Києві "зробити все, щоб постійно захищати свободу висловлення думки та право на мирні демонстрації", цитує заяву агентство.

Як наголосив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, демонстранти теж повинні усвідомлювати свою відповідальність, "щоб не дійшло до ескалації". Він заявив, що від проєвропейських демонстрацій в Україні надходить "дуже чітке послання" і також висловив сподівання, що "український президент Віктор Янукович це послання сприйме".

Міністр закордонних справ Німеччини Ґідо Вестервелле у понеділок, 2 грудня, заявив, що проєвропейські демонстрації є переконливим висловлюванням сотень тисяч українців за Євросоюз: "Це показує, що серце людей в Україні б'ється по-європейськи".

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Напередодні Вестервелле теж закликав український уряд забезпечити право громадян на мирні зібрання й захистити мирні демонстрації від залякування й насильства. Те, що люди в Києві та інших містах України виходять на вулиці, виступаючи таким чином за європейське майбутнє країни, є їхнім цілковитим правом, наголосив він.

"Ми підтримуємо їхнє бажання щодо якомога швидшого зближення України з Європейським Союзом. Наша пропозиція залишається чинною", - заявив Вестервелле.

Звертаючись до українського державного керівництва, він нагадав також про головування України в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Для уряду в Києві, заявив він, це мало б стати особливим стимулом, аби "поважати наші спільні європейські цінності". Очікується, що керівник німецького зовнішньополітичного відомства візьме участь у зустрічі міністрів ОБСЄ у четвер у Києві. Під час візиту може відбутися зустріч німецького міністра з представниками української опозиції.