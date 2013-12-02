Донька Тимошенко просить світ боротися за звільнення її матері з в’язниці

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу перед харківською лікарнею після відвідин своєї матері.

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«Я, як донька, хочу звернутися до української, європейської, демократичної спільнот та подякувати за підтримку моєї матері. Зараз я теж закликаю демократичну спільноту не залишати її у в’язниці як заручницю режиму та продовжити стежити за її долею і продовжувати боротися за її звільнення», - сказала Тимошенко.

Вона підкреслила, що екс-прем’єр також закликає демократичний світ «не давати часу та шансу Януковичу зараз побудувати свою диктатуру, та підтримати опозиційні сили саме зараз».