ЗМІ: У лікарню Тимошенко приїхали два автобуси з міліцією, ще 60 міліціонерів прийшли пішки
19:26, 01 грудня 2013Політика
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Заїхали два автобуси, за ними зайшли 60 міліціонерів
До ЦКБ № 5 прийшли близько 60 міліціонерів
На територію ЦКЛ № 5 у Харкові, де проходить лікування екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, заїхали два автобуси з правоохоронцями і ще 60 міліціонерів.
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Про це Українським Новинам повідомило джерело у ЦКБ.
Також він зазначив, що міліціонери слідом за транспортом зайшли на територію пішим кроком.
Інших подробиць джерело не повідомило.
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