ЗМІ: У лікарню Тимошенко приїхали два автобуси з міліцією, ще 60 міліціонерів прийшли пішки

На територію ЦКЛ № 5 у Харкові, де проходить лікування екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, заїхали два автобуси з правоохоронцями і ще 60 міліціонерів.

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Про це Українським Новинам повідомило джерело у ЦКБ.

Також він зазначив, що міліціонери слідом за транспортом зайшли на територію пішим кроком.

Інших подробиць джерело не повідомило.