МЗС Литви і Швеції викликали "на килим" українських послів через силовий розгін Майдану

Посла України в Литві Валерія Жовтенка в понеділок було викликано в МЗС головуючої в Євросоюзі балтійської республіки у зв`язку із застосуванням сили проти демонстрантів в Києві, повідомила РІА «Новости» прес-секретар литовського зовнішньополітичного відомства Раса Якілайтене.

«Відбулася розмова. Міністерство висловило стурбованість у зв`язку з розгоном на Майдані Незалежності Києва мирних демонстрантів із застосуванням фізичної сили в ніч з п`ятниці на суботу і заявило про необхідність розслідувати інцидент і покарати винних», – сказала Якілайтене.

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Посол поінформував, що керівництво України засудило жорстокість міліції щодо мирних демонстрантів і наголосив, що вибір України – інтеграція з Європою – залишається стратегічною метою державної зовнішньої політики. Жовтенко запевнив, що керівництво України вживе всіх можливих заходів, аби уникнути будь-яких громадянських конфліктів.

У понеділок президент Литви Даля Грібаускайте засудила застосування сили проти демонстрантів у Києві і закликала сторони до мирного діалогу.

Міністерство закордонних справ Швеції також викликало посла України через силовий розгін учасників мітингів за євроінтеграцію.

Зокрема, відповідний запис щодо цього зробив у своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

«Ми викликали посла України до Міністерства висловити нашу глибоку стурбованість у зв`язку із застосуванням насильства проти мирних демонстрантів», - написав Більдт.