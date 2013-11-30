США засудили насильство при розгоні Євромайдану у Києві

Про це йдеться в заяві речниці Державного департаменту США Джен Псакі, переданій УНІАН.

«Ми закликаємо керівництво України поважати право свого народу на свободу слова і зібрань. Вони є засадничими для здорової демократії й поважання універсальних цінностей, на яких будується партнерство Сполучених Штатів з Україною. У відповідності до принципів, уособлюваних ОБСЄ, ми закликаємо уряд України створювати позитивну атмосферу для громадянського суспільства і захищати право усіх українців висловлювати свої погляди на майбутнє своєї країни у конструктивний і мирний спосіб у Києві та інших частинах країни. Насильству і залякуванню не повинно бути місця у сьогоднішній Україні», - наголосила речниця Держдепу.

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«Ми продовжуємо підтримувати прагнення українського народу до побудови заможної європейської демократії. Європейська інтеграція - найпевніший шлях до економічного зростання та зміцнення української демократії», - вважають у Державному департаменті США.

Нагадаємо, 30 листопада, вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві: 35 учасників акції було затримано, стосовно них складено адмінпротоколи, які суд розглядатиме у понеділок, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою. За словами очевидців, близько 4-ї ранку тисячі бійці спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України.