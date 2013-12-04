З Криму до Києва виїхали автобуси з бійцями внутрішніх військ
00:10, 04 грудня 2013Політика
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З Криму до Києва в неділю і вівторок виїхали кілька сот бійців Внутрішніх військ МВС для забезпечення громадського порядку в українській столиці
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До Києва виїхали кілька сот бійців Внутрішніх військ МВС / Фото: vv.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник управління Кримського територіального командування ВВ МВС Микола Балан.
«На війська покладено завдання - охорона громадського порядку, у тому числі під час проведення масових заходів», - зазначив Балан.
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За його словами, до Києва відправилися бійці кількох підрозділів, які базуються в Сімферополі та селищі Краснокам`янка.
«У неділю відбули 60 осіб, інші сьогодні, після обіду. Виїхали 18 одиниць техніки - це включаючи матеріально- технічну, що буде їм потрібна» , - сказав Балан.
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