В Міноборони виключають можливість використання армії проти демонстрантів

Міністерство оборони називає провокацією повідомлення щодо можливості використання підрозділів Збройних сил України проти мирних демонстрантів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони.

Зокрема, як зазначили в міністерстві, «у засобах масової інформації з’явилися повідомлення про залучення підрозділів Збройних сил України, озброєних важкою бронетехнікою, для начебто придушення мирних демонстрацій громадян України».

У зв’язку з цим Міноборони та Генеральний штаб Збройних сил України офіційно заявляють, що згідно зі cт.17 та cт.37 Конституції України, участь підрозділів ЗС України як державного інституту, призначеного виключно для оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості, повністю виключається у внутрішньополітичній боротьбі.

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Крім того, згідно з положеннями Конституції, Збройні сили України не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу в країні, зміщення органів влади або перешкоди їх діяльності, підкреслили в Міноборони.

«Тому повідомлення, які поширюють деякі ЗМІ, щодо можливості застосування Збройних сил України проти мирних демонстрантів, є безумовною провокацією», - заявили в оборонному відомстві.