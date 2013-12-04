Стало відомо, коли українська делегація прибуде до Брюсселя

Про це УНІАН повідомило дипломатичне джерело в українські місії при ЄС.

«Ми очікуємо візит з 16 по 20 грудня», - зокрема зазначив дипломат.

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Як повідомила раніше представник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон Майя Кос’янчич: «Ми не можемо підтвердити візит української делегації до Брюсселя завтра . Дата і місце ще мають бути узгоджені дипломатичними каналами, і коли такої домовленості буде досягнуто, про це буде оголошено».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на сайті уряду була розміщена інформація про те , що завтра , 4 грудня , урядова делегація відбуває до Брюсселя для проведення переговорів про підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

«Завтра наша делегація поїде до Брюсселя , і ми продовжимо переговори, які дозволять підписати Угоду про європейську інтеграцію на вигідних для України умовах. Про це домовився Президент і зараз ця делегація формується», - зазначив прем’єр-мністр України Микола Азаров.