ЄС відмовився починати нові переговори з Україною щодо тексту Угоди про асоціацію

Євросоюз не буде починати нові переговори щодо тексту вже парафованої Угоди про асоціацію та глибоку і всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Україною.

Про це повідомила представник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон Майя Косьянчич.

Вона зазначила, що «немає ніякої дискусії щодо компенсації» втрат України після асоціацію з ЄС, про що сьогодні заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час засідання Ради.

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«Ми готові обговорювати різні аспекти імплементації Угоди про асоціацію та глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Україною і пояснити в деталях абсолютно конкретні вигоди, які угода принесе Україні. Ми, тим не менш, не готові відкрити нові переговори щодо тексту угоди», - наголосила Косьянчич.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ЄС спростували слова прем’єр-міністра України Миколи Азарова про завтрашню поїздку української делегації до Брюсселя.