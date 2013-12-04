У провідних університетах світу закликали покарати винних у розгоні Євромайдану

Професори, викладачі і студенти Оксфорда, Кембриджа, Університету Лондона, Лондонської школи економіки, Гарварда, університетів Коламбії, Альберти та Торонто – висловили свою глибоку занепокоєність у зв'язку з подіями в Україні і закликали українську владу знайти і покарати винних у застосуванні сили під час акцій протестів у Києві.

Відповідну петицію, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН, склав викладач Оксфорда Уїллім Блейкер, і її вже підписали більш як сотня його колег.

«Ми єдині у вимозі знайти і притягнути до відповідальності тих, хто ініціював і віддавав накази застосувати агресію проти мирних студентських демонстрацій, - йдеться у петиції. - Ми також вимагатимемо від наших урядів будувати відносини з Україною відповідно до того, як винні в розгоні демонстрації понесуть покарання».

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Підписанти петиції звернули увагу, що в своїх діях вони виходять з непохитності принципу і права громадян на свободу слова і висловлювання своїх поглядів. «Ми всіляко засуджуємо будь-яке застосування насильства, що порушує це право. Ми вимагаємо, щоб український уряд гарантував своїм громадянам збереження громадянських прав і свобод», - наголошується в петиції.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію з ЄС, яку планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада. Це рішення викликало акції громадянського протесту по всій країні. У ніч на 30 листопада спецпідрозділ «Беркут» розігнав акцію на Майдані Незалежності в Києві, що спровокувало наймасштабніші акції громадянського протесту в історії України за участі понад півмільйона чоловік у столиці і проведення мітингів в інших великих містах країни.

1 грудня на вулиці Києва вийшли сотні тисяч громадян, обурених жорстоким розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада. Під Адміністрацією Президента відбулися сутички протестувальників і бійців спецпідрозділу «Беркут», що були спровоковані невідомими провокаторами, які не реагували на заклики представників опозиції припинити протистояння. Проте в ході атаки «Беркута», в якій застосовувалися сльозоточивий газ, світлошумові гранати і палиці, постраждали і мирно налаштовані мітингувальники, а також представники преси.

Акції громадянського протесту тривають.