ГПУ допитала керівника столичної міліції у справі щодо розгону Євромайдану

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, Коряк сьогодні був викликаний на допит до Головного слідчого управління ГПУ в рамках відкритого кримінального провадження щодо побиття “беркутом” мітингувальників.

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Як повідомляв УНІАН, після жорстокого побиття «Беркутом» учасників Євромайдану в ніч на 30 листопада начальник столичної міліції Коряк заявив про відставку, але його тимчасово усунули від виконання службових обов'язків до отримання результатів службової перевірки дій співробітників міліції під час розгону Євромайдану.

На час усунення Коряка від виконання обов'язків начальника київської міліції виконувачем обов'язків керівника столичної міліції призначено начальника ГУ МВС України в Київській області Валерія Мазана.

2 грудня Азаров під час зустрічі з послами заявив, що начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Києві Коряка звільнено.

"Після подій п'ятниці начальника ГУ МВС Києва звільнено, а з рештою всіх співробітників проведено роз'яснювальну роботу", - сказав прем'єр.

Водночас, у МВС спростували заяву Азарова щодо звільнення Коряка.

Як повідомив 2 грудня заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ракушняк, “станом на зараз перевірка ще не закінчена. Напевно, ближче до кінця вечора вже будуть якісь матеріали, і завтра можна буде про щось казати”.