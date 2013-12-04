Двір Адміністрації Президента забитий автобусами з бійцями спецпідрозділів

Двір Адміністрації Президента Україна забитий автобусами з бійцями спецпідрозділу МВС, а в самій будівлі Адміністрації чергують співробітники пожежної охорони. Там же стоять машини швидкої допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, увійти в двір Адміністрації можна лище з боку вулиці Лютеранської після проходження декількох кордонів. На всіх етапах перевіряють посвідчення особи і звіряють прізвища тих, хто входять у двір Адміністрації з заздалегідь обумовленим списком.

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Вогнепальної зброї у співробітників правоохоронних органів немає. Міліціонери, які стоять у кордоні, озброєні залізними щитами.

Кордон на вулиці Лютеранській складається з приблизно двох десятків співробітників міліції, які регулярно змінюють один одного. Напроти них стоять нечисленні мітингувальники.