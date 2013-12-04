Прокуратура нарешті зацікавилася, чому "Беркут" бив журналістів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, досудове розслідування розпочато за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України та ч.1 ст. 171 ККУ, з метою перевірки повідомлень у ЗМІ щодо перевищення службових повноважень працівниками органів внутрішніх справ та перешкоджання професійній діяльності журналістів під час масових заходів на вул. Банковій.

«У зв’язку з цим, звертаємось до представників засобів масової інформації з проханням сприяти слідству, не затягувати процес розслідування, не ігнорувати виклики слідчих та надавати усі дані, які можуть допомогти у встановленні істини. Нагадаємо, слідче управління прокуратури м. Києва розташовано за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час останніх вихідних понад 50 журналістів були поранені під час зіткнень між міліцією та протестуючими у ході вуличних боїв в Києві та інших містах.

Більшість журналістів постраждали у неділю, 1 грудня, коли демонстрації досягли найбільших масштабів. За повідомленнями ЗМІ, десятки місцевих та закордонних журналістів були атаковані, а їх професійне обладнання було пошкоджене під час висвітлення протестів. Повідомляється, що декілька репортерів отримали поранення, включаючи переломи кісток і рани на голові від ударів каміння, а також застосування світло шумових гранат. Працівники правоохоронних органів били журналістів, незважаючи на наявність прес-карт та того, що вони ідентифікували себе саме як журналісти.

Так, від дій «Беркуту» постраждав і фотограф УНІАН Євген Малолєтка. В результаті нападу бійців спецпідрозділу в Євгена зламана рука та розбита техніка.

«Я знімав першу хвилю атаки «Беркута». Його співробітники побачили, що я веду зйомку, і вирішили «провести профілактику». Близько десяти чоловіків били мене палицями. Я кричав: «Преса» - з'ясувалося, цим лише зашкодив собі. Дісталося мені й за те, що я був у протигазі: «Ах, ти - преса в протигазі? Отримуй!». В результаті, зламана кістка на долоні, садна, забої... На моїх колег кидалися через те, що вони вели зйомки. Через це мені й розбили камеру навмисно. Хоча, загалом, ніхто не розбирався - били всіх, хто перебував поблизу Адміністрації Президента», - сказав журналіст.

Інформаційне агентство УНІАН звернулося до Генеральної прокуратури з вимогою негайно розслідувати обставини нападу на журналістів та покарати винних.

Серед постраждалих журналістів – Олександр Перевозник, фотограф ЛігаБізнесІнформу, якого побив працівник спецпідрозділу не зважаючи на те, що журналіст показав прес-карту; Роман Купріянов, оператор Euronews, якого побили, коли він намагався зробити фотографію пораненого чоловіка; Сергій Чузавков, фотограф Associated Press отримав поранення голови; Дмитро Ларін, журналіст «Української правди», на якого напали бійці спецпідрозділу не зважаючи на те, що він був одягнений у помаранчевий жилет з написом «преса», та багато інших.

Читайте повний список поранених журналістів тут: Понад 50 журналістів постраждали під час роботи на євромайданах (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)