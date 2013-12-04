Активісти Євромайдану організовують нічну варту біля будівлі Генпрокуратури

Як передає ТСН, пікетувальники вирішили не йти з-під будівлі ГПУ, поки генпрокурор не видасть наказ про звільнення з-під варти затриманих та побитих на Банковій активістів.

У Facebook актівісти повідомили, що попри перешкоджання міліції вони розгортають табір для чергування на ніч. Також просять зносити на Різницьку 13/15 їжу, чай та додаткову підтримку.

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Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок зауважив, що протестувати будуть під МВС, ГПУ, СІЗО, де сидять заарештовані за штурм Адміністрації Президента.

Нагадаємо, усі захоплені учасниками Євромайдану будівлі мають бути звільнені - суд ухвалив відповідне рішення. Про це заявив генпрокурор України Віктор Пшонка у зверненні до громадян.