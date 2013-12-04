Близько 300 осіб розпочали пікетування Генпрокуратури

Близько 300 мітингувальників пікетують Генеральну прокуратуру України з вимогою покарати винних у розгоні Євромайдані 30 листопада у Києві та припинити кримінальні переслідування активістів.

Як передає кореспондент УНІАН, після завершення пікетування будівлі МВС учасники акції протесту перейшли до будівлі Генпрокуратури.

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Вони тримають плакати з написами: “Ні репресіям!”, “Демократію не судять!”, “Беркут” має бути покараний!”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок заявив, що учасники антиурядової акції пікетуватимуть МВС і Генеральну прокуратуру на знак протесту проти засудження на два місяці 13 активістів Євромайдану.