ВАСУ зобов’язав ЦВК скасувати реєстрацію Романюка кандидатом у 94-му окрузі

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову сьогодні ввечері ухвалила колегія суддів ВАСУ за апеляційною скаргою самого Романюка на постанову Київського окружного апеляційного суду про скасування його реєстрації кандидатом у народні депутати України.

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“Колегія суддів ВАСУ, заслухавши думки сторін, дослідивши матеріали справи, дійшла висновку зобов`язати ЦВК скасувати реєстрацію громадянина Романюка Віктора кандидатом в народні депутати на повторних виборах, які відбудуться 15 грудня по виборчому округу № 94... Постанова Вищого адміністративного суду набирає чинності з моменту оголошення і оскарженню не підлягає”, - сказано у рішенні суду.

Як зазначається в мотивувальній частині постанови ВАСУ, Романюк був відсутній на території України з 2008 року по теперішній час - загалом 270 діб - на момент подання документів на реєстрацію кандидатом у народні депутати, що є перешкодою, згідно з чинного законодавства, щоб бути зареєстрованим кандидатом, оскільки законодавство не передбачає перешкод реєстрації особи на вибірну посаду за її відсутності 180 діб на рік.

Крім того, суд звертає увагу, що наявність реєстрації особи за тією чи іншою адресою на території України ще не свідчить про фактичне проживання особи на території України.

Також суд у своїй постанові зазначив, що ЦВК, згідно з чинним законодавством, мала вжити заходів зі встановлення факту проживання чи непроживання Романюка протягом останніх 5 років на території України, що є свідченням бездіяльності комісії.

Водночас суд дійшов висновку, що позивач - громадянин Володимир Шпакович хоча і не є суб`єктом виборчого процесу на ОВК №94, але він, як будь-який громадянин України, не позбавляється права оскаржувати дії чи бездіяльність посадових осіб чи органів державної влади.

Після оголошення постанови суду представники та прихильники Романюка вигукували “Ганьба!”, “Всі на Майдан!”.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Київський окружний апеляційний суд ухвалив рішення про скасування реєстрації Романюка кандидатом у народні депутати у 94-му виборчому окрузі. Суд ухвалив таке рішення за позовом громадянина Шпаковича.

У партії «Батьківщина» розцінюють це рішення суду як політично мотивоване, ухвалене з метою зняти з перегонів найрейтинговішого кандидата.

Романюк був висунутий «Батьківщиною» як єдиний кандидат від опозиції у 94-му окрузі на Київщині. На виборах 2012 року він уже переміг на цьому окрузі, однак, ЦВК не спромоглася встановити офіційні результати виборів.