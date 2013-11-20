ЦВК не має зауважень до дій членів ОВК — Охендовський

Про це, як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, заявив голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Троєм Лулашником, співробітниками Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади, а також експертом проектів офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Він поінформував про хід організації та підготовки повторних виборів народних депутатів України 15 грудня 2013 року: зокрема, формування складу п’яти окружних виборчих комісій, завершення реєстрації кандидатів у народні депутати.

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Охендовський наголосив, що сьогодні вся діяльність Комісії спрямована на те, щоб «уникнути тих прикрих випадків, які не дали можливості встановити результати волевиявлення в п’яти одномандатних округах, довести і українському суспільству, і міжнародній спільноті здатність держави проводити вільні, чесні і прозорі вибори».

«Відтак, є всі підстави очікувати, що згодом ми зможемо пишатися проведеними виборами, результати яких плануємо оголосити до 30 грудня, як того вимагає від нас закон», - сказав голова ЦВК.

Охендовський нагадав про старт пілотного проекту стосовно дистанційного навчання членів виборчих комісій. «На сьогодні ми маємо лише позитивні відгуки членів окружних виборчих комісій як щодо його можливостей, так і щодо проведеного семінару загалом», - зазначив голова ЦВК. При цьому він констатував, що навчальний пілотний сайт вже відвідало понад 5 тисяч користувачів, і не в останню чергу завдячуючи зазначеним заходам

Значну частину спілкування його учасники присвятили темі змін до виборчого законодавства України. Зокрема, висловлюючи своє бачення майбутнього чинного Закону України «Про вибори народних депутатів України», Голова ЦВК підкреслив, що, на його погляд, Верховна Рада України вже приділяє найсерйознішу увагу тим змінам, які пропонували внести до нього у своїх висновках Венеціанська комісія і Бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ, та які відображені у вже прийнятому у першому читанні законопроекті.

Лулашник зазначив, що “для України, і для Канади дуже важливо, як пройдуть повторні вибори народних депутатів 2013 року”.

Учасники зустрічі також обговорили можливість встановлення у найближчому майбутньому партнерських відносин між органами адміністрування виборів України та Канади.