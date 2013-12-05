Міліція не знає, де перебуває Корчинський

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров.

“Слідство цією інформацією не володіє”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 21 листопада проходять масові акції протесту громадян, які вимагають євроінтеграції України. Після жорстокого розгону «беркутівцями» Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві, акції протесту по всій країні посилилися. 1 грудня в Україні пройшла наймасовіша в історії акція громадянського протесту, участь в якій тільки у Києві взяли більш як півмільйона громадян.

Однак 1 грудня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції і імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводилися дуже агресивно. Журналісти, які були на місці події, відзначали, що провокатори вигукували гасла українською мовою, а спілкувалися між собою російською. Вони кидали у спецназівців різні предмети, зокрема каміння і «коктейлі Молотова». Крім того, молодики демонстрували добре володіння навичками протидії бійцям силових структур і знання тактики їхньої поведінки.

Пізніше МВС України повідомило, що до правопорушень біля Адміністрації Президента України причетні понад 300 радикально налаштованих членів організації «Братство», які діяли під наглядом Дмитра Корчинського.

Сьогодні, 5 грудня, ТСН з посиланням на свої джерела повідомило, що лідер радикальної організації "Братство" Корчинський, якого підозрюють у причетності до провокацій на Банковій, виїхав за кордон.

Сьогодні ж дружина лідера ”Братства” Корчинськго Оксана Корчинська заперечила, що її чоловік координував молодиків, які спровокували бійку з міліцією на Банковій 1 грудня, і стверджує, що там була радикально налаштована молодь, яка самоорганізувалась.

Також Корчинська відмовилась говорити, де зараз знаходиться її чоловік: “Я не скажу вам де Дмитро”.