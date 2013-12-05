У бійках з «Беркутом» брали участь представники «Братства», «Свободи» та «Динамо-Ультрас»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

“На своїх форумах вони не приховують, що влаштовували бійки з “Беркутом”, - сказав він.

За словами Захарченка, після 30 листопада на Майдані Незалежності вже не чути про євроінтеграцію, а навпаки ця акція стала суто політичною і використовується окремими політиками.

“На жаль, ті, хто закликає до правопорушень, мають депутатську недоторканість. Чи понесуть вони відповідальність? На це відповідь дасть час”, - сказав Захарченко.

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Він нагадав, що захоплення адміністративних будівель в усьому світі вважається злочином і Україна у цьому не є виключенням. Тому всі матеріали відносно таких дій, будуть ретельно вивчатися і по ним буде прийматися відповідне рішення, яке передбачено законом.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 21 листопада проходять масові акції протесту громадян, що вимагають євроінтеграції України. Після жорстокого розгону «беркутовцями» Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві, акції протесту по всій країні посилилися. Сотні тисяч обурених громадян 1 грудня вийшли на вулиці столиці й інших міст. 1 грудня в Україні пройшла наймасовіша в історії акція громадянського протесту, участь в якій тільки у Києві взяли більш як півмільйона громадян.

Однак, 1 грудня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції і імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводилися вельми агресивно. Журналісти, які були на місці події, відзначали, що провокатори вигукували гасла українською мовою, а спілкувалися між собою російською. Вони кидали у спецназівців різні предмети, зокрема каміння і «коктейлі Молотова». Крім того, молодики демонстрували добре володіння навичками протидії бійцям силових структур і знання тактики їхньої поведінки.

Пізніше МВС України повідомило, що до правопорушень біля Адміністрації Президента України причетні понад 300 радикально налаштованих членів організації «Братство», які діяли під наглядом Дмитра Корчинського.

2 грудня лідер В “Свобода” Олег Тягнибок заявив, що в провокаціях у Києві задіяно вже 5 тисяч “тітушків”.

Тягнибок нагадав, що в той час, коли вчора на Майдані Незалежності проводився мирний мітинг, невідомо звідки з'явилася техніка під Адміністрацією Президента і хтось почав цією технікою здійснювати провокації.

“Відразу після цього влада застосувала своїх штатних провокаторів, так званих “тітушків”, спортсменів, які одержують винагороду за різні провокації в місті. Ми знаємо, що таких спортсменів близько 5 тисяч вже задіяно по Києву. Тільки що прийшла інформація, що з Полтави відправили ще 3 автобуси з добре натренованими провокаторами”, - сказав Тягнибок.

Сьогодні, 5 грудня, дружина лідера ”Братства” Корчинськго Оксана Корчинська заперечила, що її чоловік координував молодиків, які спровокували бійку з міліцією на Банковій 1 грудня, і стверджує, що там була радикально налаштована молодь, яка самоорганізувалась.