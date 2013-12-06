П’ять співробітників ГПУ підписали петицію про звільнення незаконно заарештованих активістів - Батьківщина
10:24, 06 грудня 2013Політика
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До учасників лежачої акції протесту під Генерального прокуратурою приєдналася півтисячна колона з Майдану
Лежачий протест під ГПУ / Фото : Володимир Ар”єв
Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».
Лежача акція з вимогою звільнити 9 українців, заарештованих за підозрою у штурмі Адміністрації Президента 1 грудня, проходить під гаслом «Переступив через закон - переступи через нас». Активісти лежать на всіх входах до ГПУ таким чином, що зайти в будівлю можна, лише переступивши через людей.
Протестанти дають прохід лише в тому випадку, якщо працівник підпише петицію про звільнення незаконно заарештованих активістів.
Станом на 9.30 свій підпис поставили 5 співробітників ГПУ. Їх пропустили під скандування «Дякую», поінформували в «Батьківщині».
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