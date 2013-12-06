П’ять співробітників ГПУ підписали петицію про звільнення незаконно заарештованих активістів - Батьківщина

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Лежача акція з вимогою звільнити 9 українців, заарештованих за підозрою у штурмі Адміністрації Президента 1 грудня, проходить під гаслом «Переступив через закон - переступи через нас». Активісти лежать на всіх входах до ГПУ таким чином, що зайти в будівлю можна, лише переступивши через людей.

Протестанти дають прохід лише в тому випадку, якщо працівник підпише петицію про звільнення незаконно заарештованих активістів.

Станом на 9.30 свій підпис поставили 5 співробітників ГПУ. Їх пропустили під скандування «Дякую», поінформували в «Батьківщині».