Під Генпрокуратурою мітингувальники розпочали лежачий протест (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “Демократичний альянс”.

«6 грудня працівникам Генпрокуратури в столиці доведеться переступати через людей, аби потрапити на роботу», - йдеться в повідомленні.

Протестувальники вимагають від ГПУ «звільнити дев'ятьох хлопців, затриманих на Банковій 1 грудня, шляхом зняття підозр з них (Пшонка має на це право згідно з пунктами 7, 9, 13 та 15 статті 36 Кримінального Кодексу України)».

“Переступили через закон - переступайте через українських громадян”, - такий меседж у ДемАльянсу.

Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що працівники генпрокуратури, йдучи на роботу, переступають через протестувальників під вигуки "Ганьба!".

Вже другу добу стоїть табір під Генпрокуратурою та тривають багатотисячні мітинги з єдиною вимогою - відпустити невинних людей. Прокуратура бере до уваги думку людей і мовчить, зазначається в повідомленні.