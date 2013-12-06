Майже півтисячі бійців «Беркуту» заблокували вхід до податкової адміністрації, щоб унеможливити проникнення мітигнувальників, які протестують проти арешту журналіста Андрія Дзиндзі, заарештованого сьогодні судом на два місяці за начебто організацію наїзду грейдером на правоохоронців біля Адміністрації Президента 1 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці Смирнова-Ласточкіна, де знаходиться Шевченківський райсуд та на Львівській площі, де знаходиться Міністерство доходів і зборів перебуває майже тисяча маніфестантів, які блокують вивезення Дзиндзі з суду до СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, Шевченківський райсуд Києва обрав для активіста громадської організації “Дорожній контроль” Андрія Дзиндзі запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 2 місяці.

Таке рішення ухвалив суддя Шевченківського райсуду Києва Володимир Бугіль.

Після оголошення рішення в залі суду зчинилася штовханина між міліціонерами з одного боку, та адвокатом Дзиндзі і народними депутатами з іншого. Були поламані меблі в залі суду. Міліціонерам вдалося відтіснити депутатів, і Дзиндзю вивели із зали суду під конвоєм.

Тим часом на вулиці понад 5 тис. мітингувальників з Майдану протестують проти такого рішення суду.

Дзиндзю 5 грудня затримали працівники УБОЗу. Його звинувачують в участі в сутичках біля Адміністрації Президента 1 грудня. Зокрема, за даними «Свободи», йому інкримінують викрадення грейдера, за допомогою якого невідомі в масках намагалися прорвати кордон правоохоронців.

Водночас колеги журналіста стверджують, що він знімав репортаж на акції протесту й протиправних дій не вчиняв.

Разом із Дзиндзею 5 грудня був затриманий і його колега Сергій Хаджинов, якого згодом відпустили. Він стверджує, що правоохоронці їх жорстоко били.