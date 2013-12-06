На суді над журналістом Дзиндзею зчинилася бійка між міліцією та нардепами

Шевченківський райсуд Києв обрав для активіста громадської організації “Дорожній контроль” Андрія Дзиндзі запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 2 місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняв суддя Шевченківського райсуду Києва Володимир Бугіль.

Після оголошення рішення в залі суду зчинилася штовханина між міліціонерами з одного боку, та адвокатом Дзиндзі і народними депутатами з іншого. Були поламані меблі в залі суду. Міліціонерам вдалося відтіснити депутатів, і Дзиндзю вивели із зали суду під конвоєм.

Тим часом на вулиці понад 5 тис. мітингувальників з Майдану протестують проти такого рішення суду.

Як повідомлялося, Дзиндзю 5 грудня затримали працівники УБОЗу. Його звинувачують в участі в сутичках біля Адміністрації Президента 1 грудня. Зокрема, за даними «Свободи», йому інкримінують викрадення грейдера, за допомогою якого невідомі в масках намагалися прорвати кордон правоохоронців.

Водночас колеги журналіста стверджують, що він знімав репортаж на акції протесту й протиправних дій не вчиняв.

Разом із Дзиндзею 5 грудня був затриманий і його колега Сергій Хаджинов, якого згодом відпустили. Він стверджує, що правоохоронці їх жорстоко били.