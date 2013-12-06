Азаров: Євромайдан не доб'ється відставки Януковича

Про це він заявив в інтерв'ю низці закордонних ЗМІ, повідомляє ТСН.

"Проти чого протестуєте? Ви вимагаєте розібратися в діях правоохоронних структур? Ми сказали: ми згодні. Давайте разом будемо розбиратися. Ми публічно про це сказали. Ви хочете відставки президента? Ну, цього не буде. Це суперечить нашій Конституції", - заявив прем'єр.

"Ви хотіли відставки уряду? Ну, будь ласка, ви винесли це питання на парламент. Це питання за всією процедурою було розглянуте парламентом, і уряд отримав вотум довіри", - сказав він.

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За його словами, багатомільйонні демонстрації проходили в Італії, у Греції, вносилися проблеми довіри уряду в парламенти. І якщо уряд отримував цим вотум довіри, він продовжував працювати.

"Назвіть мені хоч один приклад у Європі, коли б під тиском якоїсь маніфестації уряд ішов у відставку неконституційним шляхом. Усі має здійснюватися у конституційний спосіб", - додав Азаров.

За його словами, "якщо тверезо подивитися, то важко зрозуміти, які зараз вимоги стоять у представників Євромайдану".

Однак, Азаров наголосив, що уряд в кожному разі готовий обговорювати ці вимоги і готовий до діалогу, але необхідно, безумовно, припинити силове протистояння.

Як відомо, опозиція та мітингувальники проти влади, у тому числі на Майдані Незалежності у Києві, неодноразово озвучували свої вимоги, серед яких: відставка уряду Миколи Азарова, дострокові перевибори президента й Верховної Ради.

Як повідомлялося раніше, у неділю, 8 грудня, опозиція скликає українців на Євромайдан на народне віче. В соцмережах недільний мітинг вже назвали "Марш мільйону українців".