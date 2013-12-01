Перевибори Президента, відставка уряду, Захарченка під суд - вимоги Луценка

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав, виступаючи на Народному Вічі на Майдані Незалежності в столиці.

«Наші вимоги - відставка злочинного уряду з усіма міністрами. Захарченка - під суд. Наші вимоги - дострокові вибори Президента. Це має відбутися цього тижня. П'ять днів страйку в Києві! З цього Майдану - ані кроку назад! Цілковита блокада і країна буде нашою!», - заявив Луценко багатотисячному мітингу в центрі Києва.

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«Я хочу, аби всі українці зараз зрозуміли, - ми нині міняємо не Президента, ми міняємо систему влади в країні... Ми міняємо не Януковича, ми міняємо країну, ми робимо Україну європейською державою», - сказав Луценко.

«Ця революція буде переможною, якщо вона буде мирною. Сьогодні тут починається страйк, який повинен заблокувати весь урядовий квартал, - там розташований Кабінет міністрів, Адміністрація Президента, Верховна Рада», - додав він.

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Луценко закликав студентів найближчими днями забути про заняття і «вирішувати свою долю на вулицях Києва».

Він також попросив київських автомобілістів завтра заблокувати своїми автомобілями урядовий квартал.