Йорданія обрана на вакантне місце непостійного члена РБ ООН

Вибори п`яти нових членів РБ ООН відбулися в середині жовтня, повідомляє РІА Новости. Непостійними членами Ради були обрані Литва, Нігерія, Саудівська Аравія, Чад і Чилі. Саудівська делегація практично відразу ж відмовилася входити в РБ ООН під приводом неефективності роботи РБ.

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Зокрема, прикладом цього Саудівська Аравія вважає той факт, що палестинська проблема залишається невирішеною протягом останніх 65 років, незважаючи на те, що вона стала причиною декількох війн.

Крім того, на думку Ер-Ріяда, РБ ООН так і не зуміла домогтися перетворення Близького Сходу на зону, вільну від зброї масового ураження, а також зупинити війну в Сирії і ввести санкції проти режиму чинного президента Башара Асада.